Horizon Forbidden West : une bande annonce qui présente l'histoire du jeu

C'est le mois prochain que l'on pourra reprendre les commandes d'Aloy dans Horizon Forbidden West, un titre qui s'annonce particulièrement réussi graphiquement et qui devrait véritablement mettre en avant les capacités de la PlayStation 5.

Guerrilla Games travaille sur le projet depuis 5 ans déjà et promet une aventure plus dense, un scénario plus détaillé et une expérience bien plus immersive que le premier opus qui était déjà une franche réussite.

Une nouvelle bande-annonce du titre a récemment été diffusée, mettant en avant l'histoire au coeur du jeu. Aloy sera ainsi amenée à se rendre dans l'ouest interdit pour trouver la source du mal qui ronge la planète et s'empare des créatures mécaniques qui la parcourent.

Mais l'Ouest est une région en proie à la guerre entre différentes factions et Aloy fera face à un nouvel antagoniste : Regalla, une cheffe rebelle qui sème la terreur et qui sera manipulée autant qu'aidée par Sylens. Pour autant, Aloy ne sera pas seule et pourra compter sur deux personnages rencontrés dans le premier épisode : Erend et Varl.

Le titre est attendu le 18 février sur PlayStation 4 et PlayStation 5.