Horizon Forbidden West : Une nouvelle mise à jour pour un jeu encore plus beau

La sortie d'Horizon : Forbidden West déchaine les passions : si nombre de joueurs sont envoutés par les nouvelles aventures d'Aloy, beaucoup en profitent également pour opérer un review bombing du jeu, sans réel motif particulier...

Du côté de Guerrilla Games, on ne chôme pas vraiment depuis la sortie du titre puisque ce dernier a déjà connu deux mises à jour d'envergure et qu'une troisième vient tout juste de sortir, permettant de faire basculer le titre à la version 1.07.

Le patch propose plus de 60 corrections au titre avec de la correction de bug divers parmi lesquels la lecture en boucle de certaines musiques, certaines icônes ne voulant pas disparaitre de la carte...

La mise à jour améliore également les performances du titre justement au sein même du mode "performances". Guerrilla Games indique ainsi plusieurs modifications notamment au niveau de la végétation afin d'améliorer la qualité d'image en mode performance. Le studio indique encore travailler sur d'autres problématiques remontées par les joueurs, notamment la gestion des reflets, de la netteté ou encore de la saturation de l'écran.

Cette mise à jour permet également aux joueurs de mieux personnaliser leur ATH, il sera ainsi possible de supprimer toute indication pour une meilleure immersion dans le jeu.

Le mode Photo est également amélioré avec plus de contrôle dans l'orientation de la caméra, une distance de mise au point réduite à 5 cm et de nouvelles longueurs focales. Par ailleurs, on peut désormais se positionner à 10 mètres d'Aloy, contre 5 m avant.

Horizon : Forbidden West est une exclusivité PS4 / PS5.