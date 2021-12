Horizon Forbidden West : voici les premiers clichés de la version PS4

Considéré comme l'un des titres porteurs de la PlayStation 4, Horizon Zero Dawn profitera d'une suite l'année prochaine avec Forbidden West.

Un titre résolument tourné vers la next gen puisque Sony a principalement mis en avant la version PS5 du titre, qui se présente comme une vitrine technologique pour la console et fait la démonstration de ce qu'il est visuellement possible de proposer avec les machines de nouvelle génération.

Malgré tout, le jeu sortira également sur PS4 et Sony semble s'inspirer de l'épisode Cyberpunk 2077 dans sa communication. Ainsi, CD Projekt n'avait pas communiqué sur les versions PS4 et Xbox One du jeu, graphiquement très en retrait, mais aussi avec pas mal de problèmes de stabilité.

Sony rassure donc les joueurs en dévoilant des captures de Forbidden West réalisées sur PS4. Guerilla Games a partagé 4 screenshots, qui certes sont moins détaillés que sur PS5, mais qui présentent un jeu qui reste magnifique et assurent d'une maitrise totale de la PS4. Le titre s'annonce ainsi encore plus beau et détaillé que le premier opus avec une végétation luxuriante et des effets de lumière saisissants.

Le titre sortira sur PS4 et PS5 le 18 février 2022, et pour l'occasion, l'upgrade PS4 vers PS5 sera gratuite, même si Sony a indiqué que ce serait la dernière fois avant de passer sur un modèle payant.