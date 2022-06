Home dans le métavers : Meta déploie Horizon Home

À partir de cette semaine, Meta va déployer Horizon Home dans le cadre d'une mise à jour Quest v41 pour le casque de réalité virtuelle Quest 2. C'est une évolution de l'espace Home d'accueil pour mettre l'accent sur une VR en tant que plateforme sociale et par extension un accueil dans le métavers.

" Horizon Home est le nouvel espace intégré à Horizon, notre plateforme sociale qui permet à tout le monde d'interagir et de trouver sa place dans le métavers ", avait déclaré Meta en octobre dernier lors de l'événement Connect 2021.

" Vous pourrez inviter vos amis à vous rejoindre dans Horizon Home. Vous pourrez discuter, regarder des vidéos, jouer à des jeux et utiliser des applications ensemble. […] À l'avenir, tout le monde pourra créer et personnaliser son espace plus facilement. Votre coin du métavers doit avant tout vous représenter. "

Horizon Home en démo avec Mark Zuckerberg

Fondateur et patron de Meta, Mark Zuckerberg évoque une maison virtuelle personnelle avec Horizon Home et met en scène son avatar avec celui du grimpeur professionnel américain Alex Honnold. Ils discutent puis plongent dans une séquence filmée à 360° du grimpeur qui escalade une falaise dans les Dolomites.

Jusqu'à présent et avec des avatars, Horizon Worlds et Horizon Venues permettaient aux utilisateurs d'interagir et de créer des univers, d'accéder à des concerts et événements sportifs. Horizon Home transforme ainsi l'expérience d'accueil du Quest qui était auparavant en solitaire.

" Plus d'options pour personnaliser votre espace domestique sont en cours de développement ", souligne Mark Zuckerberg.