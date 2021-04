Horizon Zero Dawn Complete Edition est gratuit sur PS4 et PS5

Sony continue de proposer de nouveaux jeux avec son opération Play @ Home et désormais, c'est Horizon Zero Dawn Complete Edition qui est accessible gratuitement.

Sony continue de partager les différents titres qui seront proposés gratuitement aux joueurs PS4 et PS5 dans le cadre de son programme Play @ Home.

Rappelons que le programme avait été lancé lors de la première période de confinement pour aider les joueurs à rester chez eux et à respecter le couvre-feu en profitant de jeux gratuits.

La marque a déjà proposé une jolie sélection de jeux gratuits ces dernières semaines et désormais c'est Horizon Zero Dawn Complete Edition qui est accessible gratuitement. Le jeu est récupérable jusqu'au 15 mai prochain et une fois sur le compte du joueur, il sera accessible à vie.

Il suffit de se rendre sur le PlayStation Store et de lancer le téléchargement du jeu qui comprend le titre de base ainsi que l'extension The Frozen Wilds.

Avec cette opération, Sony prépare également l'arrivée d'Horizon : Forbidden West cette fin d'année en permettant aux retardataires de découvrir l'univers de Nora et de son univers particulièrement riche et surprenant.