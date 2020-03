Horizon : Zero Dawn, la sortie PC confirmée pour cet été

Cette fois c'est officiel : Horizon Zero Dawn, un titre exclusif à la PlayStation 4, sortira bel et bien sur PC dans le courant de cet été.

La rumeur circulait depuis la mi-janvier après une apparition du titre dans une fiche produit Amazon détaillée. Cette fois l'information est confirmée et Horizon : Zero Dawn sortira bel et bien sur PC cet été.

C'est Hermen Hulst, ancien PFC de Guerrilla et actuel PDG de Sony Worldwide Studios qui a confirmé le portage sur PC d'un titre qui était exclusif à la PlayStation 4, et qui était un pilier de la machine.

Le titre sera déployé sur Steam sous la forme d'une "Complete Edition", soit le titre original ainsi que son extension The Frozen Wilds et des packs d'équipement.

Ce portage n'est pas anodin puisque Sony a toujours négocié des exclusivités fermes pour ses machines. Si Hermen Hulst temporise en disant que "publier un titre AAA first-party sur PC ne veut pas dire que chaque nouveau jeu arrivera nécessairement sur PC", on peut toutefois penser que la porte est ouverte et que les éditeurs feront pression sur Sony pour obtenir des avantages supplémentaires dans le cadre d'exclusivités totales, ou renégocieront les accords pour déployer leurs titres sur PC.