Horloge interne : gare à la perte de trophées sur PS4

Lance McDonald fait actuellement beaucoup parler après avoir révélé que les consoles PS4 peuvent être amenées à mourir du jour au lendemain, en faisant perdre aux joueurs tous leurs trophées, mais aussi l'intégralité des jeux installés.

Au coeur du problème, la présence d'une batterie dédiée à l'horloge interne de la console. En l'état rien d'alarmant, sauf que Sony a décidé, lors de la création de sa console, d'associer le système de trophées avec le système d'horloge interne de la machine.

Pourquoi ? Simplement pour éviter que les joueurs ne trichent en modifiant l'heure et la date de la console pour obtenir plus facilement certains trophées ou pour faire croire qu'ils les ont eus plus tôt que la réalité. Mais lorsque cette batterie vient à lâcher, l'horloge meurt et les trophées disparaissent avec...

Sony pourrait corriger le tir au fil d'une mise à jour du système, mais cela impliquerait une refonte du système de Trophées... Malheureusement, il est peu probable que Sony engage des ressources dans ce sens pour une console en fin de vie.

Alors certes, perdre ses trophées n'empêchera pas de jouer... Mais certains joueurs se prennent au jeu à collectionner ces récompenses....

La situation est préoccupante pour les joueurs qui disposent de la toute première génération de PS4. Rappelons que cette dernière a été lancée en 2013... Les problèmes de batterie pourraient donc se multiplier à l'avenir.