Hotline : Facebook teste sa version de Clubhouse

Une application Hotline faisant l'objet d'une expérimentation par Facebook est déjà comparée à Clubhouse, même si elle ne zappe pas la vidéo et adopte un format de type questions-réponses.

Uniquement basé sur l'audio et actuellement sur invitation pour participer à des salons virtuels et des conversations en direct, Clubhouse est le réseau social qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, même s'il n'est pour le moment disponible que sur iOS et en anglais.

Proposée par la société américaine Alpha Exploration Co., l'application Clubhouse doit sa notoriété et popularité grandissante grâce notamment à la présence de quelques célébrités venues du monde des nouvelles technologies.

Ô surprise… Facebook surfe sur la hype autour de Clubhouse en lançant le test d'une application web baptisée Hotline. Il est mené par la NPE Team - New Product Experimentation Team - de Facebook dont la mission est de lancer de nouvelles applications pour offrir de nouvelles expériences et créer une communauté.

En s'inspirant de Clubhouse

Avec son côté expérimental, Hotline n'est disponible que sur liste d'attente et seulement aux États-Unis. Selon TechCrunch, Hotline s'inspire de Clubhouse et est assimilable à un " mashup d'Instagram Live et de Clubhouse ", tout en ayant un aspect de type professionnel.

Crédits : Facebook / TechCrunch

Axé sur un format de type questions-réponses avec des experts, Hotline permet contrairement à Clubhouse de formuler des questions par écrit, prendra en charge la vidéo et permettra l'enregistrement des conférences. Une curiosité… c'est via Twitter que les utilisateurs peuvent se connecter à Hotline (ou pour s'inscrire sur la liste d'attente).

Rappelons justement que Twitter teste Spaces pour des échanges vocaux dans le cadre d'espaces affichés dans les Fleets qui sont des tweets éphémères à la manière des Stories. Par ailleurs, Facebook planche également sur un concurrent de Clubhouse au sein de Messenger Rooms.