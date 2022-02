Hourra ! Bethesda enterre son Launcher et s'installe sur Steam !

Bethesda Net va prochainement fermer ses portes, et pour une fois, les joueurs ne vont pas regretter la décision de l'éditeur : la plateforme n'a jamais rencontré un gros succès, elle se voulait d'ailleurs plus contraignante qu'autre chose et imposait l'installation d'une énième plateforme d'éditeur pour accéder à ses jeux...

Finalement, Bethesda a donc fait le choix d'en finir avec sa plateforme et annonce que tous ses jeux vont automatiquement migrer sur Steam. Là encore la bonne nouvelle est double puisque malgré le rachat de l'éditeur par Microsoft, ce n'est pas sur le Windows Store que les titres se retrouveront.

Néanmoins, Bethesda précise que The Elder Scrolls Online n'est pas concerné par cette migration. Les jeux seront automatiquement transférés sur Steam, tout comme les listes d'amis, ainsi que progression et sauvegardes. Certains titres nécessiteront toutefois une copie manuelle, enfin les monnaies virtuelles suivront également.

Les joueurs pourront faire migrer leurs bibliothèques à compter du mois d'avril prochain, la fermeture définitive de Bethesda Net est prévue pour sa part en mai. Autre point important : les jeux transférés nécessiteront toujours un compte Bethesda.net pour jouer.