CES 2020 : HP Elite Dragonfly G2, le PC convertible sous Intel Core 10th Gen et modem 5G

Le groupe HP a un nouveau PC portable convertible Elite Dragonfly à présenter pour le salon CES 2020 et cette évolution Elite DragonFly G2 profitera à la fois des nouveaux processeurs Intel Core de 10ème génération (Comet Lake, gravés en 14 nm) et d'un modem 5G en option fourni par Qualcomm.

Le HP Elite Dragonfly G2 proposer un affichage 13,3 pouces en résolution FHD ou 4K selon les configurations et repliable à 360 degrés grâce à ses charnières. Il proposera des processeurs Intel Core i3 à i7 (dont versions vPro) avec iGPU et jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR3) et jusqu'à 2 To de stockage.

L'écran utilise par ailleurs le filtre HP Sure View Reflect pour éviter les coups d'oeil indiscrets. La machine pèse moins de 1 Kg et utilise pour sa coque une grande partie de matériaux plastiques recyclés.

Il présente deux ports USB-C / Thunderbolt, un port USB 3.1 et un port HDMI 1.4 et est compatible WiFi 6 / Bluetooth 5 via le chipset Intel AX200. Pour la compatibilité cellulaire, il pourra accueillir un modem 4G Intel XMM 7360 ou bien un peu plus tard un modem 5G Snapdragon X55 de Qualcomm.

Intel ayant abandonné le développement de ses propres modems 5G et son alliance avec MediaTek ne devant pas produire de résultats avant un an, c'est donc vers une solution Qualcomm que HP se tourne.

Le HP Elite Dragonfly G2 est aussi le premier PC portable à embarquer la technologie Tile de localisation lorsque ce dernier est perdu ou volé, sans compter les nombreuses options et services de sécurisation.