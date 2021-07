HP lance Victus, une nouvelle marque gaming et annonce un premier PC portable

Alors que la marque dispose déjà de deux marques de PC orientés vers les joueurs, HP annonce la création de Victus et présente un premier PC portable gaming.

Hewlett Packard développe et entretient deux marques de PC orientés vers le jeu depuis quelques années : Omen d'un côté et Pavilion Gaming de l'autre. Mais cette dernière cédera progressivement la marque à une nouvelle marque tout juste lancée par HP : Victus.

Avec Victus, HP souhaite compléter son offre gaming en proposant des dispositifs performants, mais surtout polyvalents et plus sobres que sous la marque Omen. Et la marque le prouve en annonçant le Victus 16.

Le Victus 16 est un PC portable de 16,1 pouces doté d'une dalle IPS qui proposera, selon l'option, une définition 1080P à 144Hz ou 1440P à 165 Hz. En interne on retrouvera au choix un processeur Intel Core i5 à i7 de 11e génération ou une puce AMD Ryzen 5 ou 7 de série 5000.

La partie graphique misera sur une GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 5500M.

HP précise que le châssis, proposé en 3 couleurs (bleu, blanc, gris) profite d'un système de ventilation performant misant sur des ventilateurs surdimensionnés avec plus de pales.

Le Victus 16 est le premier d'une nouvelle gamme qui sortira à partir de la mi-juillet, son prix varie de 899 à 1699€ en fonction de la configuration souhaitée.