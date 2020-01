Huami Amazfit T-Rex : la nouvelle montre connectée pour le CES 2020

La marque Huami propose régulièrement de nouvelles montres connectées dans sa gamme Amazfit et elle annonce pour le salon CES 2020 sa septième génération avec le modèle Amazfit T-Rex.

Alors que les montres précédentes Amazfit GTR que nous avons testée et GTS visaient plutôt le citadin connecté et sportif par un design s'accordant avec la plupart des tenues vestimentaires, la version Amazfit T-Rex revient à un style plus affirmé pour l'outdoor.

Le boîtier en polymère, imposant, est donc étanche (50 mètres / 5 ATM) et résistant aux chocs, profitant de la certification MIL-STD-810G, et intègre un affichage 1,3 pouce 360 x 360 pixels circulaire AMOLED et tactile avec effet "always on display" désactivable pour préserver l'autonomie.

La montre dispose de quatre boutons sur les tranches, d'un cardiofréquencemètre optique à l'arrière du boîtier et profite d'une liaison sans fil Bluetooth 5.0 pour la relier à un smartphone compagnon.

Elle dispose de son propre module GPS / Glonass (qui devrait être plus efficace que celui, moyen, de l'Amazfit GTR) et peut gérer 14 modes de sport, dont forcément beaucoup d'activités d'extérieur comme le ski, le trail, l'escalade, le vélo...

Son point fort devrait être son autonomie, annoncée de 20 jours en usage normal, de 20 heures continues avec le GPS activé ou de 66 jours en mode économique. La montre Huami Amazfit T-Rex reste très abordable par rapport aux montres sportives / outdoor concurrentes avec un tarif de 140 dollars (126 €).

A noter que Gearbest propose en ce moment d'importantes promotions sur les montres Amazfit GTS, GTR, Verge, Bip Lite,...que vous trouverez dans ce bon plan remis à jour pour l'occasion ce matin.