Huawei : 23 smartphones vont passer sous EMUI 10 (Android 10) en version stable

Huawei vient de partager une nouvelle feuille de route concernant le déploiement d'EMUI 10 sous Android 10 sur ses smartphones pour cette année, et 23 nouveaux modèles sont concernés.

L'embargo américain qui empêche Huawei de disposer de licences Android auprès de Google pour ses nouveaux smartphones n'empêche pas la marque chinoise de continuer à faire évoluer ses terminaux déjà commercialisés.

C'est ainsi que 23 smartphones de la marque ou de sa filiale Honor vont prochainement profiter d'EMUI 10, la surcouche du constructeur développé sur la base d'Android 10.

Huawei précise qu'il s'agit d'une bascule vers la version stable d'EMUI 10 qui est, jusqu'ici, toujours proposée en tant que version bêta. Pour ce mois de janvier, 6 références sont déjà concernées :





Puis, ce sont 17 autres smartphones qui profiteront de la mise à jour au fil des mois qui s'annoncent:

La mise a jour sera diffusée automatiquement et proposée à l'utilisateur une fois qu'elle sera disponible, mais il sera possible de vérifier dans les paramètres systèmes si EMUI 10 est disponible au téléchargement. Huawei rappelle au passage qu'actuellement, plus de 10 millions de smartphones sont déjà passés sous EMUI 10 en version bêta.