Huawei aurait déjà développé ses équivalents à Gmail et Maps

Privé des services mobiles de Google, Huawei cherche à proposer ses propres équivalents et la marque disposerait déjà d'une alternative à deux services très populaires : Gmail et Google Maps.

C'est une des critiques du Huawei Mate 30 Pro : le fait qu'il soit livré sans licence Google implique qu'aucun service de Google ne soit intégré dans le smartphone. Exit donc l'accès au Play Store, mais aussi les services comme Gmail, Drive, Photos ou encore Maps...

Huawei a donc lourdement investi dans le soutien aux développeurs afin de les accueillir plus facilement dans App Gallery, mais en parallèle la marque développe également ses propres services inspirés de ceux de Google.

On apprend ainsi que Huawei disposerait déjà d'alternatives à deux services très populaires chez Google : Gmail et Maps. Mieux encore, la marque indique que le développement de ces applications sera achevé d'ici la fin 2019, soit d'ici quelques jours.

Poussée à se débrouiller seule, la marque a donc pris le problème à bras le corps et développe ainsi son propre écosystème baptisé Huawei Mobile Services. La marque confirme que les applications clés de son environnement comme la navigation, le paiement, les jeux et la messagerie seront prêtes avant la fin de l'année.

Huawei affirme que les utilisateurs ne devraient pas voir la différence entre les Google Mobile Services et les Huawei Mobile Services. Selon Charles Peng, PDG de Huawei et Honor en Inde, plus d'un million de développeurs travaillent sur des applications dédiées à Harmony OS.