Bon plan : bracelet connecté Huawei Band 4 Pro, prise connectée Sonoff S26 et imprimante 3D Anet ET4

Le bracelet connecté Huawei Band 4 Pro est équipé d'un écran tactile AMOLED avec une diagonale de 0,96 pouce et une définition de 240 x 120 pixels. Étanche jusqu'à 50 mètres, il embarque une batterie de 100 mAh.

Ce bracelet connecté remplit les fonctions habituelles en rapport avec l'association à un smartphone en Bluetooth 4.2. Il intègre un module GPS et propose 11 modes de sport. On y retrouve un moniteur de fréquence cardiaque et oxymètre.

Le Huawei Band 4 Pro exploite les technologies de la marque pour l'analyse du rythme cardiaque en temps réel et de la qualité du sommeil. Sur eBay, il est proposé au prix de 55,39 € avec livraison gratuite depuis la France.

Avec certification CE et FCC, la prise connectée Wi-Fi (802.11b/g/n - 2,4 GHz) S26 de Sonoff peut être pilotée avec l'application mobile eWeLink. Elle est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Il ainsi possible de contrôler l'éclairage et les appareils branchés avec une commande d'allumage ou d'extinction, de programmer un allumage ou une extinction. La prise connectée Sonoff S26 est à 9,59 € sur eBay.

L'imprimante 3D Anet ET4 offre un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm. Sa vitesse d'impression est de 20 à 150 mm/s pour une épaisseur de couche de 0,1 à 0,3 mm. Elle permet l'impression de filaments de 1,75 mm comme ABS, HIPS, PLA et bois.

Avec mise à niveau automatique du plateau d'impression, détecteur de fin de filament et reprise d'impression après coupure de courant, l'appareil est équipé d'un écran tactile couleur de 2,8 pouces.

L'imprimante 3D Anet ET4 est à 148,47 € sur AliExpress avec le code TEZ2CML8WLQ3 et livraison gratuite depuis l'Espagne ou la République tchèque.