Bon plan : bracelet connecté Huawei Band 4 Pro et Xiaomi Mi Band 3, montre connectée Zeblaze Thor 5 Pro

Le bracelet connecté Huawei Band 4 Pro est équipé d'un écran tactile AMOLED de 0,96 pouce et avec une définition de 240 x 120 pixels. Il est étanche jusqu'à 50 mètres (5 ATM) et embarque une batterie de 100 mAh.

Il peut être associé à un smartphone grâce à une connectivité Bluetooth 4.2 et pour remplir les fonctions habituelles comme avec les notifications pour les appels. Il intègre un module GPS et propose onze modes de sport. Il a un moniteur de fréquence cardiaque et oxymètre.

Le Huawei Band 4 Pro exploite les technologies de la marque pour l'analyse du rythme cardiaque en temps réel et de la qualité du sommeil. Il est proposé sur eBay au prix de 56,99 € avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Également étanche jusqu'à 50 mètres, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 affiche sur un écran OLED de 0,78 pouce avec une zone tactile pour l'accès aux informations. Il intègre une batterie de 110 mAh.

Aussi avec connectivité Bluetooth 4.2, il dispose d'un cardiofréquencemètre optique au dos pour le suivi de la fréquence cardiaque. Des informations qui pourront venir en complément de celles du podomètre.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 3 est proposé sur eBay au prix de 19,99 € avec une livraison gratuite depuis la France.

Enfin, avec un boîtier rond et un écran LTPS (LCD) de 1,6 pouce et définition de 320 x 320 pixels protégé par du verre Gorilla Glass 3, la montre connectée Zeblaze Thor 5 Pro est équipée d'un processeur MT6739 quadcore 1,25 GHz, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Elle fonctionne avec Android 7 et intègre deux capteurs photo de 5 mégapixels. Avec cardiofréquencemètre, elle dispose d'un module GPS et Glonass. Outre la connectivité Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) et Bluetooth 4.0, elle possède aussi un modem 4G.

La montre connectée Zeblaze Thor 5 Pro embarque une batterie de 800 mAh. Avec bracelet en cuir, elle est proposée sur eBay au prix de 124,99 € (livraison gratuite depuis l'Allemagne).