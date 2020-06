Huawei : caméra et boutons sous l'écran s'affichent dans un brevet

LetsGoDigital a mis la main sur un étonnant brevet déposé par Huawei qui présente un smartphone original avec une caméra et des boutons physiques sous l'écran.

Après les encoches et les poinçons, les appareils photo frontaux des smartphones vont prochainement disparaitre totalement. Si certains fabricants ont déjà opté pour des caméras pop-up logées dans des tiroirs coulissants, d'autres envisagent de cacher les capteurs directement sous la dalle tactile.

Huawei travaille sur le sujet depuis quelques années et a récemment déposé un brevet détaillant le procédé. On découvre ainsi un smartphone sans encoche ni poinçon dont l'écran occupe toute la surface. Si le dos est classique, les tranches, elles, sont originales.

Ainsi l'écran s'étire sur les tranches là où l'on trouve habituellement les boutons d'allumage et de volume, de part et d'autre du smartphone, pour occuper toute l'épaisseur de ce dernier et même une partie à l'arrière du terminal.

Ces zones remplaceraient ainsi les boutons physiques, qui disparaissent alors totalement de l'appareil. Huawei y logerait des boutons virtuels, qui pourraient être sensibles à la pression. Nous avions déjà vu ce type de fonctionnalité sur le Mate 30 Pro présenté à Munich.

Reste à savoir si ce brevet trouvera des applications commerciales concrètes chez la marque.