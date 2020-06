Huawei s'associe à Dailymotion pour le contenu vidéo

Huawei a noué un partenariat avec Dailymotion pour du contenu vidéo via son application Huawei Video.

Dailymotion a récemment confirmé un partenariat stratégique avec Huawei qui semble être pour le groupe chinois une manière de pallier l'absence de YouTube - pour cause d'embargo américain depuis mai 2019 - avec son service Huawei Video.

" Huawei Video intègre désormais la solution technologique vidéo de Dailymotion dans son application. " Elle comprend " un player vidéo et un catalogue important de vidéos locales et internationales via l'API Dailymotion. " C'est également une solution de monétisation pour le contenu sur l'application Huawei Video.

" Dailymotion s'appuie sur ses partenaires de contenu premium pour distribuer un grand nombre de vidéos au sein de son réseau de sites médias. Nous sommes fiers de collaborer avec Huawei et de pouvoir ainsi promouvoir notre catalogue auprès d'une audience toujours plus large ", a déclaré Stéphane Godin, Chief Content Officer chez Dailymotion.



Dans le giron du groupe Vivendi, Dailymotion n'est du reste plus véritablement un concurrent de YouTube comme cela avait été le cas dans un lointain passé. La plateforme s'est justement recentrée sur le contenu premium.

Ce changement pour Dailymotion a connu des débuts compliqués. Le partenariat avec Huawei est dès lors une belle opportunité offerte.