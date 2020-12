HUAWEI Days : le HUAWEI MateBook X Pro 2020 à 899€ au lieu de 1499€ mais aussi jusqu'à-40% sur smartphones...

Le bon plan du jour concerne la campagne HUAWEI Days présentée sur le site officiel du constructeur avec des promotions allant jusqu'à -40% sur nombre de produits. Ces offres se terminent le 7 décembre 2020 !

Vous pourrez ainsi trouver, par exemple, en promotion le PC portable HUAWEI MateBook X Pro i5 2020 qui propose un écran LCD de 13,9 pouces avec une définition de 3000 pixels x 2000 pixels et un écran tactile. Ce MateBook X Pro intègre un processeur Core i5 10210U de 10ème génération (ou Core i7) avec 8 Go de RAM (ou 16 Go) et 512 Go (ou 1 To) d'espace de stockage interne avec un SSD de type NVMe pour des performances de haute voltige.

Il supporte le Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac en 2,4 GHz et 5 GHz et 2 x 2 MIMO, ainsi que le Bluetooth 5.0 et possède un clavier rétroéclairé. Au niveau connectique, on trouve 2 ports USB-C, 1 port USB-A et 1 port jack 3,5 mm. Il intègre enfin une carte graphique NVIDIA GeForce MX250, possède une caméra embarquée et dispose d'une batterie Li-Po de 56 Wh.

Vous trouverez le HUAWEI MateBook X Pro i5 2020 à seulement à 899 € au lieu de 1499 €, et si vous préférez la version avec Core i7 et plus de mémoire / stockage, le HUAWEI MateBook X Pro i7 2020 est à 1399 € au lieu de 1799 € avec des écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro offerts (valeur 200 €).



Afin de ne rien manquer, vous pourrez consulter l'intégralité des promotions disponibles sur cette page dédiée.



Et ci-dessous vous trouverez notre liste des promotions disponibles :

Smartphones :

Cliquez ici pour découvrir les offres actuelles Smartphones



Audio :

Cliquez ici pour découvrir les offres actuelles Audio et Objets connectés



Montres connectées :

Cliquez ici pour découvrir les offres actuelles Audio et Objets connectés



PC portables :

Cliquez ici pour découvrir les offres actuelles Matebook Series



Tablettes :

Cliquez ici pour découvrir les offres actuelles MediaPad et MatePad Series



Pour rappel, toutes les promotions proposées par HUAWEI dans le cadre des HUAWEI Days sont accessibles sur cette page dédiée.