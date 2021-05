HUAWEI Days : le smartphone P40 Pro en promotion, mais aussi beaucoup d'autres...

Le bon plan du jour concerne la campagne HUAWEI Days présentée sur le site officiel du constructeur avec des promotions allant jusqu'à 200 € de remise immédiate sur nombre de produits. Ces offres se terminent le 19 mai 2021 !

Vous pourrez ainsi trouver, par exemple, en promotion le smartphone Huawei P40 Pro 5G qui profite d’un écran OLED de 6,58 pouces avec une définition de 2640 pixels x 1200 pixels et une résolution d’écran de 441 ppi. Il exploite un SoC Kirin 990 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage interne. Le GPU est un ARM Mali G76.

Au niveau de la photographie, ce photophone propose à l’arrière un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels, un téléobjectif x5 de 12 Mégapixels, mais aussi un capteur TOF. À l’avant, vous pourrez profiter d’un capteur frontal de 32 mégapixels. Pour l’alimentation, le P40 Pro dispose d’une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Le HUAWEI P40 Pro est disponible au prix de 729 € au lieu de 1099 € avec les HUAWEI FreeBuds 3 offerts.



Afin de ne rien manquer, vous pourrez consulter l'intégralité des promotions disponibles sur cette page dédiée.



Et ci-dessous vous trouverez notre liste des promotions disponibles :

