Huawei dévoile ses Freebuds Pro à réduction de bruit active dynamique

Huawei n'en est pas à son coup d'essai du côté des écouteurs True Wireless, mais cette fois la marque vise le haut de gamme avec ses Freebuds Pro.

L'idée est de venir concurrencer Apple, leader sur le marché avec ses AirPods Pro, tout en offrant une alternative plus abordable. Huawei a ainsi présenté les Freebuds Pro dans le cadre de sa conférence dédiée aux développeurs.

On retrouve donc un design inspiré par les écouteurs d'Apple avec deux écouteurs blancs installés dans un boitier de recharge. Les branches des écouteurs sont toutefois plus courtes que chez Apple et elles ne sont pas rondes, mais anguleuses. Huawei évoque des écouteurs à la fois compacts, légers et confortables.

Les écouteurs sont dotés d'une partie tactile qui permet du contrôle direct de lecture, niveau du son, activation ou désactivation de la réduction de bruit active... D'ailleurs la réduction de bruit active est le principal cheval de bataille de Huawei qui promet un système loin devant la concurrence en efficacité, avec la première RBA "dynamique" au monde.

Divers capteurs intégrés dans les écouteurs permettront une analyse poussée des bruits de l'environnement de l'utilisateur pour s'adapter à toutes les situations. Les écouteurs sont équipés de drivers de 11 mm, sans plus de précision pour l'heure.

Huawei insiste également sur la partie mains libres de son dispositif, on retrouve ainsi deux micros et un capteur de vibrations de la machoire par écouteur, le tout associé à un algorithme permettant de se rendre audible avec une grande qualité de son, y compris dans les environnements bruyants.

Pour assurer une bonne communication avec les smartphones, les Freebuds Pro sont équipés de deux antennes par écouteur. Les Freebuds Pro seront proposés à partir du mois d'octobre au prix de 199€, ils seront proposés en blanc, gris ou noir.

Les Freebuds Pro seront proposés à partir du mois d'octobre au prix de 199€, ils seront proposés en blanc, gris ou noir.