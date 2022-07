Huawei : sans les sanctions US, le fabricant sera leader avec Apple...et sans Samsung

Huawei était bien parti pour prendre la tête du marché des smartphones lorsqu'il a été stoppé net par les sanctions US en 2019. Le groupe aurait-il pu être le nouveau leader mondial ?

Le fabricant chinois de smartphones Huawei était en pleine phase ascendante et à deux doigts de prendre la première place mondiale quand il a été freiné par les sanctions commerciales imposées par les Etats-Unis en 2019, sous l'impulsion de Donald Trump.

L'effet direct ne s'est réellement fait sentir que deux ans plus tard, par le jeu des stocks et de la mise en place effective des mesures, ce qui avait permis à Huawei de passer brièvement en tête du marché mondial en 2020.

Huawei P30 Pro, le temps de la conquête

Pour le CEO Richard Yu, sans les contraintes imposées par les USA (sur fond de crainte d'espionnage et d'écoute des télécommunications), les deux principaux fabricants de smartphones actuellement seraient Huawei et...Apple.

Samsung hors jeu ?

Et Samsung ? le géant coréen, toujours bien en place à la tête du marché mondial, est relégué au rang des fabricants de moindre importance. Cet argument s'explique sans doute par sa faible présence en Chine (au contraire d'Apple), qui reste le plus grand marché mobile au monde.

Il est évidemment facile de spéculer sur l'hypothèse d'un Huawei irrésistible mais Richard Yu suggère que le fabricant chinois aurait pu prendre des parts de marché à Samsung d'autant plus que la série de smartphones premium Galaxy S tend à perdre du terrain au fil des ans, alors que la demande pour les iPhone se maintient.

En attendant, difficile de se passer des puces de dernière génération et des technologies 5G mobiles, mais aussi du système Android et les ventes de smartphones Huawei ont fortement pâli, laissant d'autres acteurs chinois prendre les devants. Certes, Harmony OS est désormais déployé mais la route est encore longue avant de pouvoir en faire un écoystème robuste et largement diffusé.