Huawei FreeBuds Pro : les écouteurs TWS avec réduction de bruit ajustable disponibles

La marque Huawei a déjà quelques écouteurs TWS à son actif, mais les nouveaux Huawei FreeBuds Pro montent d'un cran par la sophistication de leur technologie de réduction de bruit.

Dotés de plusieurs micros écoutants les bruits ambiants, ces écouteurs offrent en effet une capacité de réduction de bruit active dynamique variant automatiquement selon le niveau sonore de l'environnement.

Ils peuvent ainsi basculer automatiquement entre trois niveaux de réduction sonore (Ultra, Cosy, Général) selon le bruit ambiant.

Les oreillettes présentent une tige carrée et utilisent des embouts silicone pour assurer un premier niveau de filtration des bruits tout en offrant un grand confort d'utilisation, avec même une application de test de port d'embout pour choisir celui qui sera le plus adapté à la morphologie de l'oreille.

Les tiges permettent également de contrôler la musique et le volume sonore, ou bien de prendre un appel par simple glissement du doigt ou un pincement sur une zone spécifique.

Un double système d'antennes assurera une qualité de connexion Bluetooth renforcée et des modes Awareness et Voix permettront de couper ponctuellement la réduction de bruit pour entendre une conversation ou être attentif à l'environnement.

La qualité sonore sera également au rendez-vous grâce à un système de suspension entre le haut-parleur et le conducteur dynamique pour minimiser les vibrations et restituer un son plus précis.

On trouvera également la technologie Dynamic EQ d'optimisation du son en fonction de l'oreille de l'utilisateur. L'autonomie des écouteurs est de 4,5 heures avec ANC et de 7 heures sans, tandis que l'étui assurera jusqu'à 30 heures d'écoute.

A noter qu'il est aussi possible de les charger depuis un socle de charge sans fil ou bien en charge sans fil inversée depuis un smartphone.

Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro sont désormais disponibles au prix de 199,99 € sur le site officiel Huawei France.