Huawei lance son P40 Lite en France à prix accessible

C'est un lancement qui est de bon augure pour les P40 plus haut de gamme : le P40 Lite vient d'être officialisé en France.

Dans un communiqué de presse, Huawei confirme ainsi que son P40 Lite est déjà disponible dans l'hexagone et confirme ainsi sa fiche technique, ainsi que son prix.

Il s'agit donc d'un Huawei Nova 6 SE légèrement retravaillé par la marque qui embarque un écran IPS LCD de 6,4 pouces ( 2310x1080 pixels) poinçonné dans le coin supérieur gauche pour le capteur photo frontal. Il embarque un SoC Kirin 810 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via nano memory). Il se dote d'une batterie de 4200 mAh et d'un chargeur rapide 40W.

La partie photo est relativement intéressante avec un quadruple module principal. On peut ainsi compter sur un capteur 48 MP à f/1,8, ultra grand-angle de 8 MP (120 degrés) à f/2,4, capteur de profondeur 2 MP à f/2,4 et macro 2 MP à f/2.4. Le capteur selfie pour sa part est un module 16 MP. Huawei évoque des technologies Lossless Zoom pour son capteur photo principal permettant d'obtenir des images plus claires et nettes, peu importe la distance.

L'IA associée propose une nouvelle fonction HDR + et un mode nocturne amélioré pour des clichés parfaits en condition de très faible luminosité.

Huawei en profite pour confirmer que son P40 Lite embarque les Huawei Mobile Services ainsi qu'EMUI 10. On retrouvera ainsi les équivalents de Huawei aux services de Google (messagerie, GPS, cloud...) avec la mise en avant d'AppGallery.

Le P40 Lite est déjà disponible à la vente en France au prix de 279,99€ et ce, dans trois coloris : Noir, vert et rose. La marque avait déjà annoncé réviser ses prix à la baisse pour séduire les utilisateurs suite à la perte des services mobiles de Google, et l'on peut dire que les efforts sont significatifs de ce côté au regard de la fiche technique de l'appareil.