Huawei lance enfin son P50 Pro et son P50 Pocket Edition en France !

Huawei a tenu ce jour même une conférence en ligne dans le but de présenter 3 nouveaux produits pour débuter 2022 sous les meilleurs auspices : les P50 Pro, P50 Pocket et GT Watch Runner.

Cela faisait plusieurs mois que l'on se demandait quand et si Huawei allait finalement déployer son P50 Pro en France : présentés le 29 juillet en Chine et lancés dans la foulée sur le marché asiatique, Huawei était finalement revenu en France en fin d'année dernière avec non pas sa gamme P, mais avec le Nova 9.

C'est ainsi que le P50 Pro est désormais officiel et déjà proposé à la vente en France. Ne cherchez pas de P50 standard ou même de P50 Ultra, Huawei a choisi de recentrer sa gamme pour le marché européen compte tenu de l'impact que subit toujours la marque sur ses ventes face aux mesures de restrictions américaines (comprenez l'absence des services mobiles de Google et de la 5G)

Car oui, abordons d'emblée les sujets qui fâchent (de moins en moins) : Le P50 Pro est un smartphone haut de gamme qui n'intègre pas les services mobiles de Google suite à l'embaro américain, ni de puce 5G pour les mêmes raisons. En contrepartie, Huawei a développé son propre écosystème avec les Huawei Mobile Services et des équivalents aux applications et services de Google qui méritent le détour.

Le P50 Pro embarque malgré tout un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (en version 4G). Pas de Kirin au menu puisque Huawei ne peut plus produire ses propres puces via les partenaires traditionnels... Il embarque 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible via port NM-Card jusqu'à 1 To.

L'écran a profité de quelques améliorations comparé au P40 Pro avec une dalle OLED de 6,6 pouces d'une définition de 1228x2700 pixels (format 20:9) en 120 Hz compatible HDR10+ et couvrant l'espace colorimétrique DCI-P3. Le tout est associé à une batterie de 4360 mAh compatible charge rapide filaire 66W et 50W sans fil, le smartphone prend également la charge inversée par induction. Le poids annoncé est de 195 grammes pour 8,5mm d'épaisseur.

Comme toujours les performances s'annoncent particulièrement imposantes, mais c'est surtout la partie photo du P50 Pro qui devrait séduire les utilisateurs

Avec le P50 Pro, Huawei propose un double bloc photo baptisé Dual Matrix. On retrouve ainsi différents capteurs photos dans deux cercles imposants et des optiques créés en collaboration avec Leica.

Huawei mise sur plusieurs capteurs avec plusieurs technologies dont Huawei XD et XD Fusion Pro. En outre, Huawei inaugure des capteurs True-CHroma qui permettent de capter plus de 103% de lumière en plus par rapport aux précédents capteurs du P40 Pro ainsi que 10% de détails supplémentaires.

On retrouve ainsi un capteur photo principal grand-angle de 50 mégapixels, un, ultra-grand-angle de 13 MP, un capteur noir et blanc de 40 MP ainsi qu'un télézoom de 64 MP proposant un zoom optique de X3,5 et zoom numérique x100. Le tout est associé à la technologie de stabilisation optique Huawei AIS + OIS, un auto focus Laser, Flash Dual-Tone.

Coté vidéo, le P50 Pro annonce pouvoir capturer en 4K avec la stabilisation optique. Il est par ailleurs certifié IP68 et dispose de haut-parleurs stéréo avec fonction Super Bass. Le tour opère sous EMUI 12.

Le P50 Pro est déjà disponible au prix de 1199€, disponible en deux coloris : or ou noir. Il profite d'une offre de lancement avec 50€ de réduction en renseignant le code AHWWSP50PR5 sur le site de Huawei, notons qu'une paire de Freebuds Pro (129€) est également offerte avec le smartphone.

P50 Pocket

C'est un modèle que l'on avait découvert un peu plus tot, le P50 se décline également dans une Pocket Edition et devient ainsi le premier smartphone pliable de la gamme P.

Avec le P50 Pocket, Huawei a souhaité faire de son appareil un véritable bijou facile à transporter et proposant de nouveaux usages. C'est ainsi que le P50 profite d'une charnière et d'un écran flexible lui permettant de se refermer pour devenir un smartphone à clapet à l'image du Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Preuve de l'orientation du smartphone : il se décline en deux coloris blanc et champagne, et propose différents motifs qui semblent être incrustés dans la coque. La version champagne estampillée Premium est le fruit d'une collaboration avec l'artiste Iris Van Herpen.

Le smartphone s'annonce très compact : 190 grammes pour 7,2 mm d'épaisseur. Il partage néanmoins une grande partie de sa fiche technique avec le P50 Pro, notamment pour la partie SoC.

Le P50 Pocket propose un écran pliable OLED de 6,9 pouces en 1188x2790 pixels, compatible 120 Hz, HDR10+ et DCI-P3. Il est agrémenté d'un second écran OLED 1.04 pouce rond de 340x340 pixels au dos, ce qui permet de conserver un oeil sur les notifications et certaines applications sans avoir à ouvrir l'appareil.

Huawei explique que la charnière est issue d'un développement interne qui a nécessité plusieurs années de travail pour aboutir à un système nécessitant une centaine d'éléments et garantissant un écran totalement plat.

La partie photo s'inspire de celle du P50 Pro mais fait l'impasse sur l'objectif téléphoto. Le capteur principal est également différent et passe de 50 à 40 mégapixels. Notons que l'écran au dos de l'appareil permettra de réaliser des selfies en passant directement par les capteurs principaux du smartphone.

Le P50 Pocket est disponible dès aujourd'hui au prix de 1299€ dans sa version blanche (256Go + 8 Go) et 1599€ en Premium Edition (champagne 512 Go +12 Go). Notons que la version Premium profite de 50€ de remise avec le code AHWWSP50PO5 sur le site de Huawei et qu'il est accompagné des Freebuds Lipstick Rouge (229€).