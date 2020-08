Huawei lance sa plateforme GameCenter pour mobile

Huawei a annoncé le lancement, à échelle mondiale, de sa plateforme GameCenter. 33 pays sont concernés, dont la France, la plateforme vise ainsi à concurrencer le service Google Play Jeux.

L'idée est ainsi de venir combler un vide au sein de l'écosystème Huawei, notamment du coté des jeux. Les développeurs pourront ainsi ajouter l'API de Huawei dans leurs titres et proposer aux joueurs de s'identifier automatiquement sur leurs titres avec leur identifiant unique GameCenter. Cela ouvrira ainsi la porte à une synchronisation de la progression et des achats au sein des titres.

GameCenter rejoint ainsi l'ensemble des Huawei Mobiles Services, l'application est téléchargeable au sein d'AppGallery, elle sera par ailleurs intégrée directement au sein de la prochaine version d'EMUI.

Le service proposera également des accès aux jeux en précommande, et Huawei promet également des jeux inédits et exclusifs. Plus globalement, Huawei évoque l'arrivée de jeux populaires sur Android qui n'étaient pas encore disponibles sur son propre marché applicatif, faute de disposer de leurs propres services d'identification.

Les joueurs de leur côté pourront réaliser des exploits sur la plateforme, cumuler des points et obtenir avantages ou cadeaux.