Huawei lance ses Watch GT 3

Huawei ancre un peu plus ses montres connectées dans le fitness avec sa nouvelle génération de Watch GT 3.

La marque a récemment levé le voile sur la troisième génération de ses montres connectées, qui se déclinent en plusieurs versions.

La montre se décline toujours en deux tailles avec des boitiers de 42 et 46 mm avec des écrans de 1,32 et 1,43 pouce. Huawei précise que ce sont là les écrans les plus imposants jamais intégrés par la marque dans une montre. Chaque montre se décline également en 6 variations de bracelets : Active Noir, Classic Marron, Elite Acier, Elegant Blanc, Elegant Or.

La Watch GT 3 dispose d'une toute nouvelle interface, mais surtout, elle propose une couronne rotative à la place des traditionnels boutons, même si l'on retrouve malgré tout un second bouton physique.

La montre propose un nouveau système de suivi TruSeen 5.0+ qui mise sur 8 photodiodes en disposition circulaire avec deux jeux de sources lumineuses, une puce émettrice de lumière à lentille LED 8 en un, un canal multiple pour recevoir le signal lumineux et un design incurvé pour une meilleure pénétration de la lumière dans le poignet. Grâce à ce nouveau capteur, Huawei promet une précision incomparable du rythme cardiaque comparé aux autres montres du marché. La marque évoque ainsi un taux d'erreur de 5 BPM au maximum et se compare ainsi aux performances des meilleurs équipements professionnels.

La Watch GT 3 propose également des fonctions de suivi du taux de saturation en oxygène (SpO2), suivi du sommeil, du stress, cycle menstruel... Mais surtout, suivi de l'entrainement avec plus de 100 modes d'entrainement intégrés dont 18 modes de suivi professionnels, 12 entrainements en extérieur et 6 en intérieur.

Le GPS intégré est autonome : Huawe évoque le scénario du coureur qui souhaite courir au hasard et revenir à son véhicule, il suffira alors de cliquer sur l'écran pour obtenir le guidage pour le chemin de retour.

Toujours très performantes sur le terrain de l'autonomie, la Watch GT 3 promet 14 jours d'autonomie en utilisation normale pour la version 46 mm et 7 jours pour la version 42 mm. Les prix sont annoncés à 229,99€ la 42 mm et 249,99€ la version 46 mm, elles sont déjà disponibles sur le site de Huawei.