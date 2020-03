Huawei : l'administration Trump prolonge la licence temporaire

Nouvelle rallonge de 45 jours pour la licence temporaire accordée à Huawei par le département du Commerce des États-Unis. Les entreprises américaines ont désormais jusqu'au 15 mai 2020 pour trouver des alternatives au géant chinois dans les télécoms et le logiciel.

Le département du Commerce des États-Unis prolonge de 45 jours la licence temporaire accordée à Huawei. Elle était valable jusqu'au 1er avril 2020 et expirera donc désormais le 15 mai 2020.

Depuis mai 2019 et la décision de Washington de placer Huawei et ses filiales sur liste noire, cete licence temporaire avait déjà connu une rallonge de 90 jours en novembre, puis de 45 jours en février.

Les États-Unis accusent Huawei de collusion avec le régime chinois et évoquent un risque de sécurité nationale. Les entreprises américaines et personnes aux États-Unis doivent trouver des alternatives à Huawei en matière d'équipement dans les télécoms, logiciel et technologie.

L'extension de 45 jours " permet aux fournisseurs de télécommunications existants - en particulier en zones rurales - de continuer à exploiter temporairement et en toute sécurité les réseaux existants tout en identifiant des alternatives à Huawei pour une exploitation future. "

Une prochaine rallonge à prévoir ? Le département du Commerce des États-Unis a décidé de solliciter l'opinion publique américaine.

#NEWS: Department of Commerce Asks for Public Input on Huawei Temporary General License Extensions @BISgov https://t.co/QLvR8jzAxB pic.twitter.com/RG7L42yMQ5 — U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) March 10, 2020

Rappelons qu'avec la liste noire, les entreprises américaines ne peuvent plus commercer avec le géant chinois à moins d'obtenir une autorisation spéciale. Microsoft a obtenu cette autorisation spéciale. Ce n'est par contre pas le cas de Google, ce qui oblige Huawei à faire sans cette collaboration et sans les services et applications Google avec Android sur ses nouveaux smartphones.