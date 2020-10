Huawei Mate 40 : Ecran Horizon, module photo Space Ring, HMS renforcés et Kirin 9000

Huawei a finalement levé le voile sur sa série de smartphones Mate 40, une série qui inaugure l'intégration du tout dernier SoC de la marque, le très puissant Kirin 9000 gravé en 5 nm.

Un Design soigné

On découvre ainsi un smartphone qui reprend quelques codes de design du Mate 30 notamment avec un gigantesque écran OLED Horizon display. Huawei insiste sur des bordures qui s'étirent sur les tranches avec une courbure de 88degrés sur le Mate 40 Pro et 68 degrés sur le Mate 40.

On retrouve ainsi un écran de 6.5 pouces flexible en 90 Hz et avec une définition de 2376x1080 pixels sur le Mate 40 et un écran de 6,76 pouces en 90Hz et en 2772x1344 pixels sur le Mate 40 Pro et modèles supérieurs. Les écrans couvrent le spectre colorimétrique DCIP3 et sont compatible HDR, ils intègrent également un lecteur d'empreintes logé sous la dalle.

Sur le Mate 40 Pro, les bordures maintiennent les raccourcis aux applications et à la gestion du son du smartphone même si Huawei a fait revenir les boutons physiques du volume qui avaient disparu avec le Mate 30. Une IA se charge également de limiter les réactions du smartphone lors de l'appui sur les tranches pour éviter les fausses manipulations.

On retrouve également le fameux bouton rouge pour allumer l'appareil et déclencher des photos plus rapidement. Huawei inaugure surtout là un nouveau design au dos de son appareil avec le "Space Ring" et des capteurs photo logés dans un anneau.

Le Mate 40 se décline en plusieurs coloris dont un tout nouveau Mystic Silver aux reflets holographiques assez impressionnants et multicolores, noir, blanc, cuir végétal vert ou jaune et céramique noire ou blanche, ainsi qu'un coloris spécial Porsche Design.

Chaque appareil est certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau, en outre Huawei insiste sur un fonctionnement de l'appareil même dans des conditions de température très basse.

Sur les tranches supérieures et inférieures, on retrouve des orifices dédiés aux haut-parleurs : le Mate 40 propose un véritable son Stéréo avec des basses améliorées

Performances : de fortes promesses

Coté performances, il faut s'attendre à du très lourd : le Kirin 9000 profite ainsi d'une gravure en 5 nm, une première pour Huawei qui permet à la marque de faire embarquer plus de 15,3 milliards de transistors à son Soc, c'est tout simplement 30% de plus que l'A14 qu'Apple a intégré à son iPhone 12.

Le Kirin 9000 propose un CPU 8 coeurs associés à 24 coeurs GPU Mali G78 ce qui le classe bien au delà des performances de son concurrent principal, le Snapdragon 865+ de Qualcomm.

Il s'agit également du premier SoC de la marque à embarquer le nouveau modem 5G qui se veut 5X plus rapide en uplink et 2X plus rapide en Downlink que le X55 du Snapdragon 865+

Cerise sur le gateau : grace à sa gravure en 5 nm, le Kirin 9000 est également beaucoup moins énergivore que la concurrence.

De fait, le Mate 40 est équipé d'une batterie de 4400 mAh qui proposera une autonomie record. Elle est associée à une prise en charge de la recharge rapide 66 W et de la recharge sans fil 50W.

La Photo : toujours au top

Côté Photo, on retrouve un module principal de 50 MP RYYB à f/1.9, il s'agit d'un capteur grand format de 1/1.28". Sur le Mate 40 ce dernier est associé à un capteur ultra grand angle de 16 MP à f/2.2, d'un téléobjectif 3X de 8MP à f/2.4 avec stabilisation optique et d'un zoom optique 5X.

Sur Mate 40 Pro, le capteur principal est épaulé d'un capteur Ultra grand angle Ciné de 20 MP en f/1.8, d'un téléobjectif périscopique 5X de 12 MP à f /3.4 avec stabilisation et d'un zoom optique de 7X.

La version Pro + conserve le même capteur principal associé à un Téléphoto périscopique 10X de 8 MP en f/4.4, un téléphoto 3X 12 MP à f/2.4, d'un objectif TOF, d'un Ultra grand angle Ciné 20 MP et d'un zoom optique 17X.

Sur la version Pro+, on note également la présence d'une lentille supplémentaire sur l'ultra grand angle visant à réduire la distortion des clichés.

La partie selfie est particulièrement intéressante avec un double capteur pour le Mate 40 Pro dont un ultra grand angle associé à un algorithme qui sélectionnera automatiquement le niveau de zoom pour prendre en charge les selfies de groupe, ou les selfies plus ajustés, en fonction du décor, des arrières plans...

Les objectifs grand-angles affichent 100 degrés d'action, les modules Ciné profitent pour leur part de la technologie XD Fusion HDR pour proposer des images colorées et claires y compris en situation de contre-jour.

La gamme Mate 40 propose également de la vidéo au ralenti à 240 images par seconde et une fonction de tracking permettant de suivre automatiquement un sujet après l'avoir désigné sur l'écran.

EMUI 11

La série Mate 40 embarquera EMUI 11 avec son lot d'améliorations et notamment des fonctionnalités avancées de multitâche

Huawei met en avant un mode "eyes on display" qui permet de conserver son smartphone en veille et d'afficher automatiquement certaines notifications dès que l'on pose le regarde sur le téléphone.

De nouvelles smart Gestures sont prises en compte comme le défilement de page, la réponse à un appel, le réglage du niveau sonore, l'activation du smartphone...

Mais surtout, Huawei met l'accent sur certains services qui viennent combler l'absence des équivalents de google.

On profitera ainsi d'une révision de l'application Mail qui proposera, comme avec Gmail, d'afficher les messages en mode "conversation" pour un meilleur suivi.

Huawei introduit également Meetime, qui se présente comme une application de visioconférence gérant plusieurs intervenants

On retrouvera également Petal Maps, un équivalent de Google Maps qui propose son lot d'interactions et de services divers.

Petal Search fait son arrivée pour concurrencer Google Search avec là encore des fonctionnalités calquées sur le service américain.

Les prix :



Les smartphones n'ont pas encore de date officielle de sortie, mais les prix ont été annoncés :