Huawei Mate 40 Pro : 8 capteurs photo dont un triple capteur frontal !

Alors que le P40 se profile pour une présentation au mois de mars (et une sortie que l'on espère dans la foulée), Huawei a déjà déposé des brevets pour la Mate 40 qui devrait suivre plus tard dans l'année.

Le Mate 30 Pro de Huawei aura connu un destin assez particulier : si Huawei se félicite de bonnes ventes, la marque ne partage aucun détail sur la localisation de ces dernières. Car le Mate 30 est le premier smartphone haut de gamme de la marque à ne pas embarquer les services de Google.

Pour séduire les foules et proposer un smartphone qui fait la différence et pourrait encourager les utilisateurs à changer leurs habitudes en se passant des services de Google pour des équivalents signés Huawei, la marque est contrainte de miser sur le hardware.

Ainsi, le P40 s'annonce déjà bien équipé dans la photo, mais le Mate 40 Pro ira encore plus loin avec 8 capteurs photo au total.

C'est ce que révèle un brevet déposé par la marque auprès de l'Office allemand des brevets et marques.

Le terminal ne devrait être présenté qu'en septembre prochain, sans doute en Allemagne comme pour le Mate 30. Et l'on découvre sur les schémas associés au brevet un triple capteur photo frontal, de nouveau logé dans une large encoche.

Au dos, on y trouverait ainsi pas moins de 5 capteurs à nouveau logés dans un cercle comme sur le Mate 30 . Huawei expliquait lors de la présentation de son Mate 30 que cette forme reprenait le design des appareils photo argentiques de Leica et prenait plus de sens pour la vidéo.

Reste à savoir si Huawei confirmera cela dans son prochain terminal.