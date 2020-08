Les futurs Huawei Mate 40 / Mate 40 Pro se montrent en rendus

La série Huawei Mate 30 avait déjà dû se séparer des services mobiles de Google et c'est le cas désormais de tous les smartphones Huawei et Honor qui proposent à la place des services HMS (Huawei Mobile Services) en cours d'étoffement.

Ce sera aussi le cas pour les futurs smartphones Huawei Mate 40 attendus durant l'automne. Peu de détails ont encore émergé à leur sujet et il manquait encore des précisions sur leur design.

Ces dernières sont apportées plusieurs mois à l'avance grâce à @OnLeaks et @Pricebaba qui en dévoilent les rendus détaillés. Deux smartphones sont attendus, le Huawei Mate 40 et le Mate 40 Pro, et leur design devrait reprendre les grandes lignes de la série précédente, avec un affichage incurvé et une partie photo regroupée dans un cercle débordant du dos des appareils mobiles.

On notera toutefois que l'encoche est abandonnée au profit d'un double poinçon dans l'angle gauche de l'écran qui proposera sans doute un module principal et un ultra grand angle pour des selfies de groupe.

L'affichage est légèrement incurvé sur le Mate 40 mais il est plus prononcé et de type "waterfall" sur le Mate 40 Pro. Les diagonales seraient respectivement d'environ 6,4 et 6,7 pouces pour des smartphones mesurant 8,9 et 9 mm d'épaisseur.

A l'arrière, une configuration de 4 capteurs photo est logée dans un cercle, comme la génération précédente, avec sans doute un puissant zoom, de l'ultra grand angle et un capteur de mesure des données de profondeur.

La série Huawei Mate 40 devrait en principe accueillir un nouveau SoC Kirin 1020 gravé pour la première fois en 5 nm. Aucun tarif n'est donné mais les smartphones devraient rester positionnés sur le segment premium.