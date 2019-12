Huawei Mate X 2 : un nouveau smartphone pliable pour le second semestre 2020 ?

L'année 2019 aura été marquée par l'annonce des premiers smartphones avec écran repliable et les modèles les plus visibles auront été le Galaxy Fold de Samsung et le Mate X de Huawei.

Si la communication autour de l'innovation représentée par les écrans flexibles a bien fonctionné, la commercialisation effective s'est plutôt faite dans la douleur à cause de la fragilité des appareils mobiles, de l'écran à la charnière assurant le pliage.

Ces démonstrateurs ouvrent cependant une voie qui devrait donner lieu à des gammes entières. Le groupe Samsung serait déjà sur le point de présenter d'ici quelques mois un Galaxy Fold 2 reprenant un format clapet et utilisant de nouvelles technologies comme du verre souple ultrafin pour raffiner le concept du smartphone pliable.

De son côté, Huawei doit encore proposer son modèle Mate X, dont l'écran pliable est présent sur la partie extérieure de l'appareil, hors des frontières chinoises. Ce devrait être le cas en début d'année prochaine dans une version dotée du dernier processeur Kirin 990 et avec une compatibliité 5G, mais toujours à un tarif dépassant les 2000 €.

Et déjà, il est question d'un Huawei Mate X 2 qui serait proposé durant le second semestre 2020. Le site Digitimes relève que des fournisseurs de composants asiatiques, notamment pour la charnière, ont commencé à livrer des échantillons dans le cadre de son développement.

Des alliances entre fournisseurs taiwanais et chinois se sont formées pour répondre à cette demande mais la complexité de réalisation des composants limitera la capacité à pouvoir proposer un nouveau modèle rapidement, d'où un calendrier pointant plutôt vers la fin de l'année prochaine.