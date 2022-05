Huawei Mate XS 2 : le smartphone pliable ultra premium de Huawei se renouvelle

Huawei a mené une conférence tambour battant pour la présentation, dans la capitale de la mode, du plus séduisant de ses smartphones : la nouvelle itération du mate XS 2, le terminal doté d'un écran pliable, qui profite d'une nouvelle charnière plus endurante baptisée "Falcon Wing", première au monde à proposer un système de double articulation.

Design et conception : le sans faute



Le constructeur fait ainsi évoluer son smartphone, mais contrairement aux rumeurs partagées jusqu'ici, le Mate XS 2 continue de miser sur un écran se repliant vers l'extérieur. Pas d'ouverture façon livre comme le Galaxy Z Fold donc, mais un smartphone doté d'un seul écran de 7,8 pouces au ratio 8:7,1 qui, une fois replié se limite à un format plus traditionnel de 6.5 pouces en 19:9.

L'écran revendique une résolution de 424 PPi, pour une définition de 2480x2200 pixels en 120 hz. La dalle True Chroma affiche 1,7 milliard de couleurs et Huawei insiste sur sa nouvelle charnière qui permet de proposer un véritable écran plat, sans creux visible au centre comme ce peut être le cas chez la concurrence comme Samsung notamment.

La marque a réalisé un choix particulièrement intéressant concernant la conception du smartphone qui se veut très fin et léger : l'association de titane et de fibre de verre pour la coque permet d'obtenir un appareil de seulement 255 grammes, soit à peine plus qu'un smartphone premium traditionnel sans écran supplémentaire.

La partie photo se veut séduisante avec un capteur photo principal True-Chroma 50 MP f/1.8, un ultra grand angle 13 MP f/2.2, un téléobjectif Zoom 3X 8 MP f/2.4 à stabilisation optique OIS et une caméra dédiée aux selfies ultra grand angle 10,7 MP f/2.2.

Un smartphone qui souffle le chaud et le froid

Si Huawei a esquivé le reste de la fiche technique lors de la conférence, le terminal révèle quelques infos lors de la prise en main : il hérite de l'environnement EMUI 12 sur base Android Open source, et embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 888 (un Soc de l'année dernière) associés à 9 Go de RAM et 256 Go de stockage. Aucune information n'a pour le moment été partagée concernant une éventuelle déclinaison 12+ 512 Go comme ce pouvait être le cas du Mate XS de première génération.

Le smartphone sera décliné en noir, violet et blanc et proposé au prix de 1999€. Une somme qui reste imposante. Malgré un design séduisant, il sera complexe d'investir autant dans un appareil doté d'une configuration datée, et amputée tant de la 5G que des services mobiles de Google.





Aucune date de disponibilité pour l'Europe n'a été confirmée pour l'instant : Huawei a confirmé que le smartphone serait proposé prochainement en Allemagne et en Italie, mais reste un peu plus évasif concernant la France. Malgré tout, il y a bon espoir de voir l'appareil arriver dans l'hexagone puisque Huawei a précisé que le smartphone était déjà en rupture de stock en Chine, et qu'il profitait ainsi d'un succès aussi vif qu'inattendu.