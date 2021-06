Huawei Matebook 13 et 14 : les PC portables en promotion et avec des cadeaux sur le site officiel !

Pendant tout le mois de juin, Huawei propose des promotions sur ses PC portables MateBook 13 et 14 avec des tarifs abaissés et des cadeaux offerts. Faisons le point !

Le groupe Huawei fait tomber les prix de ses PC portables Huawei MateBook 13 et 14 dans le cadre de sa campagne Re-Connectez Vous pendant tout ce mois de juin avec des tarifs réduits et des gadgets offerts à l'achat de ses machines.

La gamme MateBook est mise en avant avec la possibilité de s'équiper à moindre coût en MateBook 13 et 14 en version 2020 avec processeur Intel Core 10ème génération ou en MateBook D 14 avec la même famille de processeur.

Huawei MateBook 13 2020

Le MateBook 13 propose un affichage 2K 13 pouces au ratio 3:2 pour privilégier la productivité, d'autant plus qu'il est tactile (multitouch 10 points), et un châssis fin de 14,9 mm pour seulement 1,2 kg.

A bord, on pourra trouver un processeur jusqu'au Intel Core i7 de 10ème génération avec partie graphique Nvidia GeForce MX250, le tout accompagné de jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD PCIe, avec un refroidissement optimisé.

L'autonomie annoncée est de plus de 11 heures avec une fonction charge rapide USB-C 65W fournissant plus de 2 heures d'autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Le Huawei MateBook 13 2020 est proposé actuellement à 799,99 € (en 8 / 512 Go) au lieu de 1049,99 € avec housse et Huawei MateBook 2 Docking Station offerts.





Huawei MateBook 14 2020

Le Huawei MateBook 14 2020 reprend les mêmes bases avec un affichage 2K 14 pouces tactile et un châssis passant à 15,9 mm d'épaisseur et un poids de 1,53 kg. On retrouve un processeur jusqu'à l'Intel Core i7 mais avec GPU GeForce MX350, toujours avec 16 Go de RAM maximum et 512 Go de stockage.

Le modèle propose une webcam popup cachée dans le clavier tout en proposant un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. Le Huawei MateBook 14 2020 avec Intel Core i5-10210U et 8 / 512 Go est actuellement en promotion à 799,99 € au lieu de 949,99 € avec en cadeaux un sac à dos de transport et la Docking Station MateBook.





Huawei MateBook D 14 2020

De son côté, le Huawei MateBook D 14 propose un affichage avec charnière basculant à 180 degrés avec un châssis léger (1,38 kg) et fin (15,9 mm), ce qui ne l'empêche pas d'embarquer un processeur Intel Core jusqu'au Core i7 et un GPU GeForce MX250, avec jusqu'à 16 Go de RAM.

Il promet près de 10 heures d'autonomie avec chargeur rapide 65W en USB-C et possibilité d'atteindre 46% de batterie en seulement 30 minutes. Caméra rétractable et lecteur d'empreintes dans le bouton d'alimentation sont aussi au programme.

Le Huawei MateBook D14 en promotion est le modèle avec Intel Core i5-10210U avec 8 Go RAM et 512 Go stockage, proposé à 699,99 € au lieu de 849,99 € avec en cadeau un sac à dos de transport (valeur 149,99 €).