Bon plan : le PC portable Huawei MateBook D 14 à moins de 600 € (AMD Ryzen 5, 8 Go RAM, 512 Go SSD)

Le nouveau MateBook D 14 annoncé en février dernier est un ordinateur portable équipé d'un écran 14" FullView FHD (dalle LCD IPS) à bordures très fines et faible émission de lumière bleue au sein d'un châssis épais de 15,9 mm. On retrouve comme pour la précédente édition le principe de la webcam popup cachée sous une touche du clavier, et un capteur d'empreinte complète le tout.

Le MateBook D 14 version 2020 dispose d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U (2,1 GHz / jusqu'à 3,7 GHz) avec carte graphique AMD Vega 8.

Le refroidissement est assuré par un ventilateur Huawei Shark Fin Fan 2.0 optimisant le flux d'air, tandis que la batterie de 56 Wh assure une autonomie de 9h30 pour une lecture vidéo 1080p en continu. Il est rechargé via un chargeur USB-C 65W et propose un port USB C, deux ports USB A ainsi qu’une sortie HDMI.

Le MateBook D 14 profite du transfert simplifié de fichiers OneHop entre PC et smartphone. Il suffira de faire glisser les fichiers d'une interface utilisateur à l'autre entre deux appareils pour initier le transfert.

Le PC Portable Huawei MateBook D 14 était disponible à son lancement en février en configuration 8 Go de RAM & 512 Go de SSD au tarif de 749,99 €, Darty le propose aujourd'hui à 599,99 € avec la livraison gratuite possible dès le lendemain !