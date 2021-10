MateBook 14s : le puissant ultraportable de Huawei disponible en précommande à prix réduit et avec des cadeaux

Dévoilé la semaine dernière avec son écran tactile 90 Hz de 14,2 pouces et son processeur Intel de 11e génération, l'ordinateur portable Huawei MateBook 14s est en précommande avec des cadeaux offerts et une réduction.

Dans la gamme d'ordinateurs portables MateBook de Huawei, le MateBook 14s est le nouvel entrant de la marque. Il conserve un format ultraportable avec un châssis en alliage d'aluminium aux dimensions de 313,82 mm x 229,76 mm x 16,7 mm pour un poids de 1,43 kg.

Le MateBook 14s affiche sur un écran tactile 2,5K FullView au ratio 3:2 avec bords très fins et rapport écran / corps de 90 %, gamme de couleurs qui couvre 100 % de l'espace sRGB, luminosité maximale de 400 cd/m².

À technologie LTPS, l'écran prend en charge un taux de rafraîchissement de jusqu'à 90 Hz. Il est possible de basculer d'un mode 60 Hz à 90 Hz avec un appui sur les touches Fn+R. Un capteur permet un ajustement automatique de la luminosité en fonction de l'environnement ambiant, et une protection contre la lumière bleue permet de réduire la fatigue visuelle.

Avec certification Intel Evo, le MateBook 14s est équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération (i7-11370H) accompagné d'une puce graphique Intel Iris Xe, jusqu'à 16 Go de RAM (LPDDR4x) et 512 Go à 1 To de stockage en SSD NVMe PCIe. Un mode performance activable avec les touches Fn+P permet d'augmenter le TDP du CPU à 45 W.

L'ordinateur portable profite d'une batterie de 60 Wh. Avec un adaptateur compact USB-C de 90 W, une charge de 15 minutes autorise 3 heures d'autonomie.

Parmi d'autres points à souligner, une connectivité Wi-Fi 6, un système Huawei Sound pour une expérience de son surround via quatre haut-parleurs avec tweeters et woofers, quatre micros intégrés et fonction d'annulation du bruit par IA, une webcam HD 720p et déverrouillage par reconnaissance faciale en plus d'un capteur d'empreintes digitales.

Livré avec Windows 10 Home (mais évidemment compatible Windows 11), le Huawei MateBook 14s est aujourd'hui disponible en précommande sur le site officiel de Huawei France en versant un acompte de 50 € pour bénéficier d'une réduction sur le prix total d'un même montant, ainsi que divers cadeaux offerts selon la configuration choisie (casque Huawei FreeBuds Studio, écran Huawei Display 23,8 pouces, souris...).

L'expédition se fera à partir du 25 octobre. Le prix standard du Huawei MateBook 14s est de 1 349,99 € (512 Go de stockage) et 1 549,99 € (1 To de stockage).

A noter que Huawei propose actuellement de nombreuses promotions sur ses différents produits sur cette page dédiée.