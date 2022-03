HUAWEI MateBook 16 : le PC haute performance à prix RÉDUIT avec des cadeaux

Le HUAWEI MateBook 16 est lancé le 8 mars 2022. C'est le tout premier PC haute performance de la marque. Il intègre un meilleur design avec une finition en céramique sablée et donne toutes les satisfactions pour les créateurs de contenus.

Le PC est doté d'un écran FullView 2,5 K de 16 pouces avec une résolution maximale de 2520 x 1680 pixels avec une luminosité maximale de 300 nits et plus de 1 milliard de couleurs. De plus l'écran dispose de la certification TÜV Rheinland qui indique une faible lumière bleue.

Côté performance, il embarque le processeur AMD Ryzen 7 5800H ou AMD Ryzen 5 5600H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Ces performances permettent facilement le multiécran et donc le multitâche. De plus, on note un système de refroidissement composé de deux ventilateurs composés de 79 pales ultraminces qui permettent de dissiper la chaleur via deux caloducs.

Au niveau de la connectivité, le HUAWEI MateBook 16 profite de la connexion WiFi et Bluetooth 5.0 mais aussi de deux ports USB C, de deux ports USB3, d'une prise HDMI et d'une prise 2-en-1 pour casque et microphone. Le PC intègre aussi une batterie d'une capacité de 84 WH. Pour finir, l'ordinateur portable est doté de deux haut-parleurs et de deux microphones.

Sur le site officiel, le pack HUAWEI MateBook 16 R7 est au prix de 1350 €, il inclut en plus l'écran HUAWEI MateView GT 27" d'une valeur de 300 € et un dock HUAWEI MateDock 2 d'une valeur de 60 €.

Vous pouvez aussi acheter le HUAWEI MateBook 16 R7 au prix de 1149 € au lieu de 1350 € avec la souris HUAWEI BT II offerte.

Et pour finir la version HUAWEI MateBook 16 R5 est au prix de 1000 € au lieu de 1200 € avec la souris offerte.