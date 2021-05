Le MateBook X Pro version 2021 de Huawei est disponible !

Dévoilé au premier trimestre, le modèle 2021 du MateBook X Pro de Huawei est aujourd'hui disponible en France. Avec un châssis en aluminium, l'utraportable conserve son aspect fin et léger avec 14,6 mm d'épaisseur et un poids de 1,33 kg.

La machine dispose toujours d'un affichage FullView de 13,9 pouces au ratio 3:2 et avec une définition de 3000 x 2000 pixels (260 ppp), gamme de couleurs 100 % sRGB. Avec cet écran 3K LTPS tactile multipoint (et quelques gestuelles dédiées), le rapport écran / châssis est de 91 %.

Pour la webcam 720p, elle est encore de type pop-up et cachée dans le clavier qui profite d'un pavé tactile Huawei Free Touch avec retour haptique. Un module NFC permet d'utiliser Huawei Share avec les smartphones de la marque appuyés contre le pavé tactile.

Sous le capot, c'est un processeur Intel Core de 11e génération à architecture Tiger Lake (gravure 10 nm SuperFin) et partie graphique intégrée Intel Iris Xe avec deux configurations au choix : Intel Core i5-1135G7 (4 cœurs, 8 threads à 4,20 GHz en boost) associé à 16 Go de LPDDR4x et 512 Go de stockage en SSD, Intel Core i7-1165G7 (4 cœurs, 8 threads à 4,70 GHz en boost) avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD.

Huawei met en avant son système de refroidissement à deux ventilateurs avec des ailettes Shark Fin et des modules de dissipation de chaleur VC ultrafins. Avec une batterie de 56 Wh, l'autonomie promise est de jusqu'à 11 heures en travail intensif.

Le Huawei MateBook X Pro est un ordinateur portable Wi-Fi 6. Sa connectique comprend un port USB-A, deux ports USB-C Thunderbolt 4, une prise jack. Il est disponible à 1 499,99 € en configuration Intel Core i5 et 1 799,99 € en Intel Core i7. Pour le lancement, un moniteur Huawei Display 23,8 pouces d'une valeur de 159,99 € est offert. Il y a en outre 150 € de bonus de reprise.