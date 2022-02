Huawei : nouveau MateBook X Pro, MateBook E, MateStation X et MatePad Paper

Huawei profite du MWC 2022 pour annoncer une mise à niveau de son ultraportable MateBook X Pro. Pour le modèle 2022 d'un poids de 1,38 kg, l'écran LTPS tactile multipoint passe de 13,9 pouces à 14,2 pouces avec ratio 3:2, définition de 3120 x 2080 pixels (264 ppp) et taux de rafraîchissement de 90 Hz / 60Hz.

Avec luminosité maximale de 500 cd/m², la gamme de couleurs DCI-P3 est prise en charge à 100 % avec une précision Delta E inférieure à 1. Le rapport écran / châssis est porté à 92,5 % et la webcam HD (720p) se loge désormais au niveau de la bordure supérieure de l'écran de 6 mm et non plus dans le clavier. Huawei souligne par ailleurs un système audio à six haut-parleurs.

Le processeur Intel Core de 11e génération (i7-1195G7) avec partie graphique intégrée Intel Iris Xe est associé à 16 Go de LPDDR4x et 1 To de stockage en SSD. Huawei met en avant une enveloppe thermique de 30 W et un nouveau système de refroidissement. Avec SuperCharge 90 W (chargeur GaN USB-C fourni), le nouveau MateBook X Pro sera disponible à un prix de 1 899 €.

MateBook E avec écran OLED

Avec le nouveau MatBook E comme ordinateur portable hybride 2-en-1 et axé sur la mobilité (poids de 709 g et épais de 7,9 mm), Huawei introduit son premier laptop avec affichage OLED. Un écran de 12,6 pouces avec définition de 2560 x 1600 pixels et rapport écran / châssis de 90 %.

Il est équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération (i3-1110G4, i5-1130G7 ou i7-1160G7) avec 8 / 16 Go de RAM LPDDR4x, une solution NVMe PCIe SSD de 128, 256 ou 512 Go. Le capteur d'empreintes digitales est intégré au bouton d'alimentation. Il y a un seul port USB-C avec support Thunderbolt 4 et la charge rapide 65 W.

Avec clavier magnétique, le MateBook E prend en charge le stylet Huawei M-Pencil de deuxième génération (latence de 2 ms et 4096 niveaux de pression). En fonction des configurations, les prix iront de 649 € (Intel Core i3, 8 Go + 128 Go) à 1 399 € (Intel Core i7, 16 Go + 512 Go).

L'iMac tactile de Huawei

Dans un format tout-en-un, l'ordinateur de bureau MateStation X est avec écran tactile de 28,2 pouces (IPS) d'une définition de 3840 x 2560 pixels, ratio 3:2, taux de rafraîchissement de 60 Hz et couvrant 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le MateStation X est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To NVMe PCIe SSD. Il comprend trois haut-parleurs et Huawei vante un son dit de qualité cinématique grâce à un partenariat avec Devialet.

Avec Ryzen 7 et une configuration profitant de 1 To de stockage, Huawei indique un prix de 2 199 € pour le MateStation X.

Une première liseuse pour Huawei

Au-delà d'ordinateurs avec Windows 11, Huawei surprend avec le MatePad Paper. Une liseuse d'un poids de 360 grammes avec affichage FullView E-Ink de 10,3 pouces. Compatible avec le Huawei M-Pencil de deuxième génération, elle fonctionne sous HarmonyOS 2.0.

Pour cette liseuse, Huawei distingue l'enregistrement vocal ou encore les notes sur écran partagé. Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, le MatePad Paper est annoncé à 499 €.