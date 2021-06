Tablette Huawei MatePad 11 / moniteur sans fil MateView : deux nouveaux produits chez Huawei

Huawei MatePad 11

A la fois productive et divertissante, la nouvelle tablette MediaPad 11 de Huawei offre des caractéristiques et des fonctionnalités lui assurant une grande polyvalence. Equipée d'un affichage de 11 pouces LCD avec rafraîchissement 120 Hz adaptatif pour plus de fluidité, elle peut gérer un stylet Huawei M-Pencil pour rédiger des notes manuscrites ou dessiner des croquis.

A bord, on trouve un SoC Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, avec connectivités sans fil WiFi et Bluetooth.

Ces performances sont mises au service du divertissement multimédia pour consulter Internet ou visionner des vidéos, avec audio via quatre haut-parleurs et optimisé par Harman Kardon, mais elle sait aussi se faire plus professionnelle avec un dock / clavier et une souris.

On peut alors profiter de ses capacités multitâches avec l'affichage de plusieurs applications ouvertes simultanément et le dock rassemblant les applications préférées et récemment ouvertes.

Il sera également facile d'échanger des fichiers avec un smartphone Huawei ou utiliser la tablette MatePad 11 comme écran secondaire d'un ordinateur.

Vous pouvez trouver depuis aujourd'hui la nouvelle tablette Huawei MatePad 11 au prix de 399,99 € la version 6+64 Go et 499,99 € pour la 6+128 Go sur le site officiel de Huawei. A noter que pendant cette période de pré-commande vous pourrez bénéficier d’une réduction de 25 € en versant un acompte de 25 € avant le 8 juillet à 9h59. De plus vous bénéficerez de 3 cadeaux gratuits : les écouteurs Huawei FreeBuds 4i d'une valeur de 79,99 € + le clavier magnétique Huawei Smart (99,99 €) + une souris (39,99 €) et même d'un 4em cadeau offert uniquement pour l'achat de la version 6+64 Go avec le stylet Huawei Matepad Pro (99,99 €). Alléchant !





Huawei MateView

Travailler sur le petit écran d'un smartphone, d'une tablette ou même d'un ultraportable est pratique mais reste compliqué pour certaines tâches ou lorsqu'elles demandent du temps.

Il peut alors être utile de basculer sur un plus grand écran, mais seulement si cela peut se faire en quelques manipulations très simples. C'est ce que promet le moniteur sans fil Huawei MateView.

Avec ses 28 pouces en résolution 4K et avec support de l'espace colorimétrique DCi-P3 et du HDR, le moniteur offrira une belle qualité d'affichage que l'on pourra adapter finement à ses besoins grâce à une barre tactile sur la tranche inférieure. Elle servira également à sélectionner la source d'affichage entre plusieurs appareils, smartphone et ordinateur portable, par exemple.

Avec son design épuré, il pourra s'adapter facilement aux environnements de travail et il dispose de haut-parleurs 2x5W logés dans le socle qui permet aussi de régler hauteur et inclinaison de l'écran.

Ce même socle comprend des connectiques MiniDP, HDMI, USB et USB-C permettant de transférer des fichiers ou de recharger des appareils (jusqu'à 65W). Il dispose également d'une connectivité sans fil qui permettra du streaming à faible latence pour une présentation sur grand écran ou pour visualiser des vidéos depuis le smartphone ou le PC portable.

Vous trouverez très prochainement le nouveau moniteur sans fil Huawei MateView sur le site officiel de Huawei.