Huawei de retour en France avec le Nova 9 et une gamme simplifiée

Cela faisait presque un an que Huawei n'avait sorti aucun smartphone en Europe, le dernier modèle étant le Mate 40 et sa déclinaison Pro.

Les sanctions américaines s'appliquant sur la fabrication de modems 5G et plus globalement de puces mobiles, le tout accompagné de la pénurie de composants ont donné un coup d'arrêt au géant chinois, qui revient toutefois aujourd'hui avec un nouveau terminal.

Car depuis, les choses ont changé : Huawei s'est émancipé des services mobiles de Google en développant ses propres services et en déployant et en faisant évoluer HarmonyOS, le remplaçant d'Android. Par ailleurs, certaines sociétés américaines sont autorisées à renouer contact avec la marque, qui peut ainsi s'alimenter à nouveau en SoC, notamment auprès de Qualcomm, seules les restrictions concernant la 5G subsistent, et cela implique quelques particularités avec le Nova 9 fraichement présenté.

Le retour de Huawei se fait ainsi à travers la gamme NOVA qui s'oriente vers les utilisateurs "jeunes" davantage tournés vers le style et la capture de photos / vidéos / Selfie. D'ailleurs, Huawei en profite pour resserrer son offre afin de la rendre plus lisible et pertinente : la game Mate pour les smartphones orientés vers la vidéo, P pour la Photo, et Nova pour le style / Lifestyle.

Le Nova 9 embarque un écran OLED de 6,57 pouces compatible HDR10 et affichant un taux de rafraichissement basculant de 60 à 120 Hz (non adaptatif). Il propose une définition de 1080X 2340 pixels du fait de son format 19,5:9. La dalle est incurvée sur les bords et le terminal ne mesure que 7,7 mm dépaisseur pour 175 gramme sseulement.

En interne, on retrouve un SoC Snapdragon 778 4G associé à 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le tout s'accompagne d'une connexion WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC et lecteur d'empreintes sous l'écran.

La partie photo se veut musclée avec 3 capteurs disposés de façon assez originale : un capteur principal de 50 Mpx à f/1,9 se situe dans un large cercle hérité d'anciens smartphones de la marque. Il s'agir d'un capteur RYYB d'une taille assez conséquente (1/1.56") pour captuer plus de lumière y compris dans les environnements à basse luminosité, on retrouve également un ultra grand-angle de 8 Mp (f/2,2), un capteur de profondeur et un macro de 2 Mp qui s'installent en dessous avec un flash LED.

En façade, on retrouve un capteur 32 Mp grand et ultra grand-angle logé dans un poinçon central. A ce titre, Huawei promet de la vidéo en selfie en 4K avec stabilisation OIS.



La partie photo s'enrichit également de quelques nouvelles fonctionnalités : il sera possible de basculer entre les capteurs avant et arrière lors des vidéos, de proposer du dual view ou encore de différentes optimisations notamment dans les clichés nocturnes.

Huawei a également déployé Petal Clips qui permettra d'éditer directement ses vidéos depuis son smartphone en y ajoutant des effets et des correctifs pour des rendus annoncés comme spectaculaires et simples.

Le terminal se dote d'une batterie de 4300 mAh compatible charge rapide 66W et Huawei promet une recharge complète en seulement 38 minutes.

Huawei intègre le fameux Touch Turbo qui permet de booster automatiquement les performances du smartphone pour les applications les plus gourmandes, notamment les jeux.

Le Nova 9 sera également le premier smartphone sous HarmonyOS 2 à sortir en France, il bénéficiera d'EMUI 12, la surcouche de la marque que l'on connait déjà.

Huawei continue également de développer son écosystème et déploie ou améliore divers services, notamment Petal Maps qui se présente désormais comme la solution de géolocalisation la plus précise du marché sur smartphone avec seulement 4 cm de marge. L'application gère également désormais l'indication de placement dans les voies sur la route et souhaite aller au delà des services concurrents, notamment Google maps.

Autre axe de progression : Huawei propose désormais un service Huawei Cloud aux tarifs bien plus abordables que ceux proposés par Google one. Bonne nouvelle à ce sujet : une application desktop pour Windows est également déployée pour faciliter la récupération des clichés du Cloud Huawei sur son PC.

Le NOVA 9 est déjà disponible en précommande au prix de 499€, la commercialisation est prévue pour le 21 novembre 2021. Pour la France, le smartphone se décline en 2 coloris : Starry blue et noir.