Huawei officialise ses Watch GT 2 Pro et Watch Fit

Huawei continue de faire évoluer ses produits connectés et confirme ainsi le lancement prochain d'une Watch GT 2 Pro, version plus évoluée que la Watch GT 2 déjà sortie.

La version Pro se démarque par un boitier en titane et un verre en cristal de saphir, deux éléments directement issus de l'horlogerie de luxe. La montre s'adresse toutefois aux sportifs et mise énormément sur son système de suivi d'activité.

On y retrouve l'ensemble des capteurs de la Gt2 standard ainsi que de nouvelles fonctions comme les rapports météorologiques plus précis et une autonomie étendue à 14 jours. Par ailleurs, 5 minutes de recharge pourront offrir 10H d'autonomie en cas de besoin, une bonne chose puisque la montre profite de la recharge sans fil, elle pourra donc être rechargée directement via un smartphone par exemple.

Autre produit confirmé par Huawei, la Watch Fit, qui se présente comme le maillon manquant entre la montre connectée et le bracelet fitness.

Il s'agit ainsi d'un bracelet avec un écran plus large, qui ne propose pas d'accès à un quelconque marché applicatif, mais qui embarque un ensemble de fonctionnalités avancées. Huawei présente son produit comme un véritable coach sportif avec la gestion de plus de 96 exercices, des fonctionnalités poussées de suivi santé...

Nous disposons déjà d'un exemplaire de test et vous proposerons un dossier dédié très rapidement de ce dispositif très prometteur.