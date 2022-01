Les bons plans d'hiver chez HUAWEI : PC, tablettes, smartphones à petits prix...

HUAWEI propose régulierement des réductions et des bons plans comme en ce moment avec ses offres d'hiver. On rentre dans la période la plus froide de l'hiver et rien de mieux pour nous rechauffer que des promos !

Vous avez la possibilité de consulter l'intégralité des offres sur la page Les bons plans d'hiver, disponibles du 12 au 14 janvier 2022.

VISUEL PAS DISPO ENCORE

Pendant cette période, profitez de fortes promotions sur toutes les catégories de produits :

-5% en plus au moment du paiement sur une large sélection de produits

Paiement en x3 ou x4 sans frais pour tout achat dès 149€

Livraison en 1 à 2 jours ouvrés, gratuite dès 99€

Retour gratuit sous 14 jours



Voici notre sélection des offres à ne pas rater :

Smartphone

PC portable

MateBook D 15 à 530 € au lieu de 700 € (15", i3, 8 Go RAM, 256 Go SSD)

MateBook D 14 à 700 € au lieu de 800 € (14", i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD)





Écran PC

Son

Tablette

Montre connectée



Et d'autres bons plans sont disponible sur notre site comme