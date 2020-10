Le Huawei P smart 2021 disponible en France

Contexte des sanctions américaines oblige, il faut faire sans les services Google pour les nouveaux smartphones de Huawei et adopter l'AppGallery. Rien de nouveau en Chine, mais c'est plus déstabilisant en Europe.

Pour autant et alors que des problèmes d'approvisionnement en composants risquent de se poser, le groupe chinois continue d'enchaîner les sorties et le Huawei P smart 2021 débarque en France.

Ce smartphone affiche sur un écran IPS FHD+ de 6,67 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels) et des paramètres anti-lumière bleue certifiés pour le confort visuel. Il est équipé d'un SoC Kirin 710A (4 x Cortex-A73 à 2 GHz + 4 x Cortex-A53 à 1,7 GHz) associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un capteur d'empreintes digitales est présent sur le côté de l'appareil qui embarque une batterie de 5000 mAh avec support de la charge rapide Huawei SuperCharge de 22,5 W.

À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels. À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec module principal de 48 mégapixels, ultra grand angle 120° de 8 mégapixels, macro et capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Sans zapper la prise jack 3,5 mm, ce smartphone 4G fonctionne avec EMUI 10.1 (Android 10). Il est disponible en trois coloris (vert, or et noir) au prix de 229,99 €. Sur son site officiel, Huawei propose plusieurs promotions.