Bon plan : le Huawei P30 et le bracelet connecté Huawei Band 4 en promo, mais aussi notre sélection du jour

Dans les promotions du jour, vous pourrez profiter d'un pack comprenant un smartphone Huawei P30 et un bracelet connecté Huawei Band 4 !

Le bon plan du jour concerne un pack avec un smartphone Huawei P30, mais aussi un bracelet connecté Huawei Band 4.

Le smartphone Huawei P30 possède un écran large AMOLED de 6,1 pouces, soit 15,5 cm, qui permet une définition d'écran de 2340 pixels x 1080 pixels. Ce Huawei exploite un SoC Kirin 980 Octo-Core avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, vous pourrez retrouver un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal à 40 mégapixels, puis deux autres modules de 16 mégapixels et 8 mégapixels. Le capteur frontal est de 32 mégapixels. Enfin, la batterie est de 3650 mAh.

Le bracelet connecté Huawei Band 4 dispose d'un écran couleur TFT de 0,96" qui offre une définition de 80 x 160 pixels. Son boîtier est étanche 5 ATM (50 mètres), son poids est de 24 g et il propose une autonomie allant jusqu'à 9 jours en une seule charge.

Ce bracelet connecté permet le suivi d'activité sportive, la surveillance de la santé grâce au contrôle de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Le Band 4 possède une connectivité Bluetooth 4.2, ce qui permet de consulter les appels, les messages, les notifications et la musique en cours de lecture.

Vous pourrez retrouver le pack Huawei P30 128 Go + Bracelet connecté Huawei Band 4 au prix de 429 € au lieu de 688 € chez Boulanger.



Mais ce n'est pas la seule promotion de la journée. En effet, vous pourrez profiter également des promotions suivantes :

