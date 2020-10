Le Huawei P30 Pro à prix cassé, mais aussi AirPods Pro, Nintendo Switch Lite, PC portable Asus Vivobook ...

Le bon plan du jour concerne le smartphone Huawei P30 Pro qui est équipé d’un écran de 6.47 pouces avec un affichage OLED permettant une résolution de 2340 pixels x 1080 pixels et 298 ppp en DPI. Ce Huawei P30 Pro exploite un SoC Kirin 980 avec 8 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage interne et 2.6 GHz.

À l’avant, vous pourrez profiter d’une caméra frontale de 23 mégapixels. De l’autre côté du smartphone, vous pourrez retrouver un triple capteur photo avec un module principal de 40 mégapixels et deux autres de 20 mégapixels et 8 mégapixels. Enfin, le P30 Pro est alimenté par une batterie de 4200 mAh ce qui permet une très bonne autonomie et prend en charge le chargement sans fil et la charge rapide.

Vous pourrez retrouver le Huawei P30 Pro à 489 € seulement au lieu de 859 € chez Rakuten !

Ci-dessous d'autres promotions très intéressantes que l'on peut retrouver chez les différents e-commerçants aujourd'hui :



