Huawei lance son P30 Pro New Edition en France !

Huawei vient de rendre disponible son P30 Pro New Edition en France : petit retour sur un smartphone assez atypique.

On le découvrait il y a quelques semaines via une annonce dédiée au marché allemand : le P30 Pro New Edition est finalement lancé sur le marché français.

Huawei déploie ainsi plus largement son smartphone et jongle une fois de plus avec l'embargo américain l'empêchant d'utiliser les services mobiles de Google sur ses nouveaux terminaux.

Rappelons tout d'abord que ce P30 Pro New Edition n'a pas grand-chose de nouveau mise à part son coloris Silver Frost tiré de la série P40 Pro ainsi qu'un stockage qui passe à 256 Go pour la version de base.

Si Huawei propose à nouveau son P30 Pro, c'est avant tout pour continuer de proposer des terminaux embarquant les services mobiles de Google. Depuis l'embargo américain, la marque n'a plus la capacité de proposer les services de Google dans ses appareils, ce qui handicape encore grandement la marque, même si des alternatives sont disponibles ou en développement.

Nous testons actuellement le P40 Pro sans les services de Google et en usage quotidien afin de nous faire une idée réelle et précise de ce que peut donner un smartphone reposant uniquement sur les applications accessibles sur les stores alternatifs, nous reviendrons vers vous assez rapidement avec un bilan qui s'annonce malgré tout assez encourageant.

Reste que tout le monde n'étant pas prêt à franchir le pas, Huawei a recours à d'anciens modèles qui ont été certifiés par Google avant la prononciation de l'embargo... Si ce P30 conserve une fiche technique encore très intéressante par rapport aux nouveaux appareils, Huawei ne pourra pas jouer de cette stratégie très longtemps...

Le P30 Pro New Edition est proposé au prix de 730€ sur le site de la marque.