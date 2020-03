Le Huawei P40 Lite à 279 € avec les écouteurs Huawei Freebuds Lite offerts (99 €)

En attendant l'arrivée des Huawei P40 et P40 Pro, le P40 Lite a été officialisé et est déjà disponible en France chez différents revendeurs.

Pour rappel, ce dernier propose un écran IPS LCD de 6,4 pouces (2310 x 1080 pixels) poinçonné dans le coin supérieur gauche pour le capteur photo frontal. Il embarque un SoC Kirin 810 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible via nano memory). Il possède une batterie de 4200 mAh et un chargeur rapide 40W.

Au niveau photographie, on retrouve un quadruple module principal avec un capteur 48 MP à f/1,8, un ultra grand-angle de 8 MP (120 degrés) à f/2,4, un capteur de profondeur 2 MP à f/2,4 et enfin un macro 2 MP à f/2.4. Le capteur selfie pour sa part est un module 16 MP. Huawei évoque des technologies Lossless Zoom pour son capteur photo principal permettant d'obtenir des images plus claires et nettes, peu importe la distance.

L'IA associée propose une nouvelle fonction HDR + et un mode nocturne amélioré pour des clichés parfaits en condition de très faible luminosité.

Le P40 Lite embarque les Huawei Mobile Services ainsi qu'EMUI 10. On retrouvera ainsi les équivalents de Huawei aux services de Google (messagerie, GPS, cloud...) avec la mise en avant d'AppGallery.

Le P40 Lite est disponible à la vente en France au prix de 279 € par exemple chez Cdiscount. Une fois le smartphone acheté, il vous suffira de vous rendre sur cette page dédiée pour recevoir directement chez vous quelques semaines plus tard gratuitement des écouteurs Huawei Freebuds Lite d'une valeur de 99 € (comme présentés ici chez Boulanger).