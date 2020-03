Huawei P40 : une photo du prototype en fuite

Dans le cadre d'une invitation à prendre en mains le Mate Xs de Huawei, un journaliste de Digital Trends a eu la chance de pouvoir également manipuler le P40, prochain smartphone haut de gamme de la marque chinoise.

Et contre toute attente, le P40 ressemble énormément au P30 Pro sorti l'année dernière. Andy Boxall n'a été autorisé à photographier et partager que l'arrière du smartphone et l'on découvre ainsi un design bien connu lancé avec la gamme P30.

On retrouve donc le module photo principal arrangé à la verticale avec l'imposant module téléphoto. Les mentions Leica font place au terme "Polarie et Blink", justifiées par le fait qu'il s'agit là d'un prototype.

Le P40 Pro pourrait être bien différent pour se démarquer un peu plus du P40, à commencer par la disposition des modules photo qui seront plus nombreux.

Puisque la face avant de l'appareil n'a pas été photographiée, on peut supposer qu'elle proposera un écran très incurvé sur les bords comme avec le Mate 30 Pro. Il faudra attendre le 26 mars et la présentation du smartphone à Paris pour le savoir.