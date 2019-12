Huawei P40 : une idée du design du prochain smartphone de référence

Tandis que le dirigeant de Huawei a confirmé l'annonce du Huawei P40 dès le mois de mars à Paris, même sans services mobiles Google, c'est le design de la prochaine série de smartphones de référence qui commence à s'esquisser.

@OnLeaks est de nouveau à la manoeuvre et dévoile les contours des futurs Huawei P40 et P40 Pro, avec un design qui évolue légèrement. A l'avant, l'écran du P40 Pro, déjà incurvé sur les tranches latérales, devrait commencer aussi à s'étirer sur les tranches inférieures et supérieures, tandis que celui du P40 restera plan.

On évoque des diagonales de 6,1 à 6,2 pouces pour le P40 et de 6,5 à 6,7 pouces pour le P40 Pro et une tranche inférieure similaire au modèle actuel, avec un port USB-C encadré par le chariot de la carte SIM et un haut-parleur.

A l'arrière, la disposition des capteurs photo devrait évoluer. D'une ligne verticale de modules sur la série P30, on devrait passer à un regroupement dans un rectangle, comme cela est aussi attendu sur le Galaxy S11 de Samsung.

Le Huawei P40 devrait compter 4 capteurs photo et l'on attend 5 modules sur le P40 Pro, même si les configurations et les dispositions au sein du rectangle ne sont pas encore connues, mais sans doute toujours avec partenariat Leica.

Avec des affichages OLED, le lecteur d'empreintes sera présent et les deux smartphones devraient logiquement embarquer un SoC Kirin 990, avec sans doute des variantes 5G.

Le modèle P40 Pro pourrait disposer d'une grande batterie de 5500 mAh avec charge rapide 50 Watts, encore améliorée par rapport au P30 Pro.On attend chez ce dernier un écran en résolution QHD+ et avec rafraîchissement 120 Hz.